Происшествия 07 апреля 2024, 19:06 Появились кадры потопа в Орске Новые кадры затопленного Орска появились в Сети

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В Сети появились новые кадры затопленного Орска, куда продолжает прибывать вода. Видео опубликовал «Московский комсомолец».

На ролике видно, как людей спасают с помощью лодок. Трамвайные остановки в городе ушли под воду.

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В распоряжении «360» появилась запись, на которой показали нынешнее состояние Старого города Орска. Домов уже практически не видно. Частично затоплен Новый город — вода на улице Станиславского поднялась по колено.

Президент Владимир Путин и глава МЧС Александр Куренков обсудили ситуацию с аномальным паводком в Оренбургской области. В основном речь шла о количестве эвакуированных и находящихся в пунктах временного размещения.

Ситуацию в Орске назвали критической. К ликвидации последствий паводка привлекли специалистов из Московской и Кировской областей, а также из Пермского края.