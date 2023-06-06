Происшествия 06 июня 2023, 00:44 Появились кадры первых минут после поджога подростка в Москве «Известия»: появились кадры первых минут после поджога подростка сверстником в Москве пресс-служба Прокуратуры

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Первые минуты после поджога подростка сверстником на детской площадке в Москве опубликовали «Известия». Инцидент произошел в Чечерском проезде.

На видео обожженный мальчик сидит на пластиковой детской горке, в этот момент взрослые дали ему воду. Установлено, что 14-летний школьник находился на площадке с друзьями. После того, как он вспыхнул, его товарищи разбежались.

По данным СК, на детской площадке подросток облил бензином несовершеннолетнего знакомого и поджег его. В результате школьника госпитализировали с сильными ожогами. Сейчас он находится в столичной больнице.

Подозреваемого в поджоге подростка доставили в подразделение столичного СК, где провели с ним допрос. Правоохранители завели уголовное дело.

Мать 14-летнего подростка, которого в Москве облил бензином, а после, предположительно, поджег сверстник, рассказала «360», что она и многие другие родители предупреждали своих детей не связываться со школьником и его младшим братом. По словам женщины, оба мальчика живут с матерью и бабушкой и не отличаются примерным поведением.