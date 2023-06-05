Эксклюзив 05 июня 2023, 22:42 «Заливал детей газовым баллончиком». Мать облитого бензином подростка рассказала об обидчике сына Мать облитого бензином подростка назвала «беспредельщиком» подозреваемого в поджоге сына РИА «Новости»

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Мать 14-летнего подростка, которого в Москве облил бензином, а после, предположительно, поджег сверстник, рассказала о подозреваемом. В беседе с «360» женщина заверила, что она и многие другие родители уговаривали своих детей не связываться со школьником и его младшим братом.

«Беспредельщик конкретный, он тут детей баллончиком газовым заливал. Не стали на него писать заявление, пожалели. Его младший брат вообще взрослому парню залил в глаза. Тот тоже не стал писать заявление — жалко. Вот жалко — не жалко, а теперь все», — сказала мать.

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С подозреваемым и его братом пострадавший мальчик начал общаться зимой. Оба брата живут с матерью и бабушкой и не отличаются примерным поведением, заявила женщина.

Что произошло на детской площадке, где позже нашли обгоревшим ее сына, мать точно не знает. По ее словам, ей позвонили ребята и сразу указали на обидчика.

«Я не понимаю, как вообще произошло. Вроде, он принес бензин, [сказал] пойдемте туда-сюда, я бензин сейчас возьму. И тут начал звать их куда-то там. Я так понимаю, что на заправку. Вот они там по всей видимости и находились. Самое главное, что он выходит улыбается и говорит: „Да это ветер там [раздул огонь]“», — изложила свою версию событий мать.

Сейчас пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии. У него диагностировано 80% ожогов всего тела.

Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовно дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.