Происшествия 20 января 2023, 17:38 Появились кадры обстрелянного ВСУ села Карабаново в Белгородской области Губернатор Гладков показал кадры последствий атаки ВСУ на село Карабаново Telegram

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Украинские боевики обстреляли село Карабаново в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал кадры с места происшествия.

Telegram-канал «Настоящий Гладков» Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Один жилой дом оказался полностью разрушен, начался пожар. Также осколки повредили автомобиль.

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«Пострадавших нет. Разрушен полностью один дом, еще в трех частных домовладениях выбиты стекла и повреждена машина. Оперативные службы и глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов прибыли на место», — написал Гладков.

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Об обстреле украинскими военнослужащими Карабаново стало известно днем 20 января.

Белгородская область стала частой целью для ВСУ, днем ранее снаряды ВСУ дважды прилетели в хутор Балки в Шебекинском округе. Пострадали несколько частных домов и линия электропередач, местные жители ранений не получили.

По всей территории Белгородской области до 4 февраля действует «желтый» уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны Украины.