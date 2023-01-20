Важное 20 января 2023, 15:24 ВСУ обстреляли село Карабаново в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков заявил об атаке ВСУ на село Карабаново РИА «Новости»

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Украинские националисты обстреляли село Карабаново Белгородской области Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал Гладков.

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Он уточнил, что снаряд попал в жилой дом, после этого в здании начался пожар. На место выехали оперативные службы.

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Накануне глава региона сообщал о двух обстрелах хутора Балки в Шебекинском округе. Пострадавших не было, но несколько домов, а также линия электропередач получили повреждения.

Гладков уточнил, что в Белгородской области до 4 февраля будет действовать «желтый» уровень террористической опасности. Его ввели из-за регулярных атак со стороны ВСУ. Они начались после старта российской спецоперации на Украине.