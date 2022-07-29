Появилось видео с места пожара на юге Москвы

При пожаре на юге Москвы погибли восемь человек — они отравились угарным газом, сообщили «Известия» со ссылкой на экстренные службы. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Возможной причиной возгорания, уточнило РИА «Новости», стала неисправность в электрообрудовании хостела.

В МЧС подтвердили гибель восьми человек. Трех пострадавших осматривают медики. К большому количеству погибших, написал ТАСС, привело позднее сообщение о возгорании и наличие решеток на окнах дома.

Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице начался в ночь на 29 июля. Из здания валил густой дым, а люди просили о помощи из окон.