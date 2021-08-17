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    17 августа 2021, 12:41

    Появились фото и видео с места крушения Ил-112В

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Фотографии и видео с места крушения Ил-112В оказались в распоряжении «360». Самолет упал недалеко от Кубинки.

    На кадрах видео рухнувший Ил-112В. Он все еще немного дымится, на нем виден огонь. Самолет упал в лесу. Информацию об авиакатастрофе ранее подтвердили в ОАК.

    Появились фото и видео с места крушения Ил-112В | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Известно, что падение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

    Расследованием причин крушения самолета Ил-112В будет заниматься специальная комиссия. Ее создаст Ростех. В группу войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов.

    Появились фото и видео с места крушения Ил-112В | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В Сети появилось видео, где загоревшийся самолет летел над лесом. В какой-то момент он стал заваливаться на правое крыло, через несколько секунд он упал и взорвался. Однако пока нет никаких подтверждений, что это был Ил-112В.

    Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Он построен на Воронежском авиационном заводе. Ил-112В прилетел в Подмосковье для подготовки к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».