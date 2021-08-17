Появились фото и видео с места крушения Ил-112В

Фотографии и видео с места крушения Ил-112В оказались в распоряжении «360». Самолет упал недалеко от Кубинки.

На кадрах видео рухнувший Ил-112В. Он все еще немного дымится, на нем виден огонь. Самолет упал в лесу. Информацию об авиакатастрофе ранее подтвердили в ОАК.

Источник фото: телеканал «360»

Известно, что падение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Расследованием причин крушения самолета Ил-112В будет заниматься специальная комиссия. Ее создаст Ростех. В группу войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов.

Источник фото: телеканал «360»

В Сети появилось видео, где загоревшийся самолет летел над лесом. В какой-то момент он стал заваливаться на правое крыло, через несколько секунд он упал и взорвался. Однако пока нет никаких подтверждений, что это был Ил-112В.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Он построен на Воронежском авиационном заводе. Ил-112В прилетел в Подмосковье для подготовки к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».