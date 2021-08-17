Ростех создаст комиссию по расследованию крушения Ил-112В в Подмосковье

Расследованием причин крушения самолета Ил-112В в Московской области займется специальная комиссия. В ее состав войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в <…> Кубинке», — приводит агентство текст сообщения государственной корпорации.

В Ростехе уточнили, что разбившийся самолет был опытным. Он упал во время испытательного полета.

Ранее в ОАК сообщили, что днем 17 августа в Кубинке при заходе на посадку рухнул самолет Ил-112В. В Сети появилось видео с моментом крушения. На кадрах видно, что машина загорелась в воздухе, завалилась на правое крыло, упала в лес и взорвалась. Официального подтверждения, что это именно тот самолет, нет. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Ил-112В — это легкий транспортный самолет нового поколения. Его построили на Воронежском авиационном заводе. Он прилетел в Московскую область для подготовки к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».