Появилась новая версия смерти юного хоккеиста

Предположение о причине смерти 14-летнего хоккеиста, которому во время тренировки шайба попала в грудь, выдвинули журналисты РЕН ТВ. Они предположили, что виновата во всем несовершенная экипировка.

Спортсмен умер спустя несколько часов после случая на льду. Во время тренировки хоккеист был в полной экипировке, попадание шайбы в незащищенную зону с такой точностью маловероятно, отметило издание.

«Вот экипировка, в которой занимается большинство хоккеистов. У игрока хорошо защищена грудь, спина, плечи, предплечья, а сбоку эта форма просто застегивается. То есть тут пустота, незащищенные места, своеобразная ахиллесова пята у хоккеистов», — указали журналисты.

СМИ предположили, что шайба по роковой случайности попала как раз с незащищенной стороны в область сердца, там, где в хоккейной форме слабое место.

Родители подростка никого не обвиняют и считают это роковой случайностью. Отец мальчика сам в прошлом играл в хоккей и даже не мог предположить, что такое возможно.

«Бывают жесткие столкновения и так далее, с бортом. Но чтобы просто шайбой от броска, от щелчка, 14-летнего пацана сразу насмерть — я сам поражен», — заявил он.

Медицинским и хоккейным экспертам предстоит выяснить, что стало причиной несчастного случая — недосмотр тренера, неправильное заключение врача или злосчастная шайба. СК уже возбудил уголовное дело.