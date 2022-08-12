«Перспективы были большие». Что известно о гибели 14-летнего хоккеиста СКА

В Петербурге во время тренировки погиб 14-летний хоккеист СКА. У него остановилось сердце из-за неудачного попадания шайбой в грудь. Отец спортсмена рассказал, что проблем со здоровьем у сына не было. В хоккее подросток подавал большие надежды.

Что случилось?

На тренировке петербургского СКА 11 августа погиб 14-летний хоккеист. В пресс-службе клуба выразили соболезнования родным и близким и назвали случившееся несчастным случаем: у спортсмена остановилось сердце после того, как ему попали шайбой в грудь.

«Был щелчок от синей линии от защитника, шайба после щелчка попала в область сердца», — подтвердил «360» коллега погибшего по команде.

Отец хоккеиста рассказал «360», что пока о случившемся ему известно только с чужих слов, так как клуб запрещает родителям смотреть тренировки. Вечером 11 августа команда наигрывала большинство 5:4. После неудачного броска защитника хоккеист тут же потерял сознание.

Врач на площадке оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, сердце даже удалось запустить, но спасти подростку жизнь все же не смогли. По данным городского портала 78.ru, у него был ушиб грудной клетки, сердца и легкого.

«Мне сообщили об этом, когда он уже был в больнице. Позвонил инспектор полиции, сказал, что он без сознания, но вроде живой, везут в больницу. Я приехал туда, и доктор мне сказал, что они сделали все, что могли, но сердце запустить не удалось», — рассказал отец погибшего «360».

В клубе пообещали провести внутреннее расследование и оказать семье всю необходимую помощь. В пресс-службе Следственного комитета заявили, что завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Что известно о погибшем хоккеисте?

Отец погибшего хоккеиста рассказал «360», что проблем со здоровьем у сына не было. В последний раз команда проходила диспансеризацию перед началом сезона, в июле.

«Никаких проблем там не было. Делали УЗИ сердца свежее буквально в июле, перед сезоном. То есть смотрели врачи, сказали, что все нормально», — рассказал он.

Погибший подросток ранее играл за петербургское «Динамо», а потом перешел в СКА. По данным Telegram-канала «Лента дня», сумма его трансфера составила почти 500 тысяч рублей.

«Перспективы были очень большие», — заключил отец спортсмена.

По данным портала статистической информации R-hockey, погибший играл на позиции нападающего. За карьеру 14-летний хоккеист провел 277 игр в детско-юношеских командах и забросил 124 шайбы. Играть он начал в 2015–2016 году и почти в каждом сезоне проводил более 40 игр.

Другие несчастные случаи в хоккее

В 2008 году во время матча с московским «Витязем» погиб 19-летний хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов. У него остановилось сердце, а бригады скорой помощи на стадионе не оказалось — медики уехали раньше, чем закончилась спортивная встреча.

В прибывшей на место карете скорой помощи не оказалось дефибриллятора, а уколы адреналина и массаж грудной клетки не помогли запустить сердце. Хоккеист скончался через несколько часов в больнице. Позднее причиной смерти назвали сердечный приступ: у Черепанова якобы была ишемическая болезнь сердца, с которой его не имели права выпускать на лед, писала Lenta.ru.

Летом 2020 года во время тренировки умер подававший надежды 23-летний Павел Крутий, нападающий орского «Южного Урала». Ему стало плохо во время тренировки, врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Специальный корреспондент «Спорт-экспресс» Алексей Шевченко писал, что Крутий погиб из-за пренебрежительного отношения тренера, который заставил спортсменов бежать кросс на жаре.

В марте 2021 года от удара шайбой в голову погиб 19-летний защитник и капитан петербургской молодежной хоккейной команды «Динамо» Тимур Файзутдинов. Его экстренно госпитализировали, врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти спортсмена не удалось.

В ноябре 2021 года во время матча с ЦСКА стало плохо 16-летнему защитнику «Динамо» — он потерял сознание. Хоккеиста срочно госпитализировали в Морозовскую детскую больницу и прооперировали, но спасти жизнь врачам не удалось.

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