Юный хоккеист умер от удара шайбы в грудь

В Санкт-Петербурге скончался юный хоккеист школы местного СКА, сообщила пресс-служба команды. Мальчик 2008 года рождения умер после того, как ему в грудь попала шайба.

Снаряд после щелчка другого игрока угодил в район сердца — клубный врач тут же оказал юноше первую медицинскую помощь, а также вызвал бригаду «скорой». Прибывшие на место медики сумели запустить сердце мальчика, но спасти его не удалось.

«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям», — сообщили в пресс-службе команды. Там добавили, что помогут семье погибшего и проведут внутреннее расследование случившегося.

Осенью прошлого года скончался защитник молодежной хоккейной команды «Динамо». 16-летнему спортсмену стало плохо во время игры против ЦСКА. Его госпитализировали, но спустя несколько дней он умер.

В декабре во время матча Ночной хоккейной лиги игрок команды «Сарматы» Александр Фролов почувствовал себя плохо. Спортсмен потерял сознание, врачи не смогли спасти ему жизнь.