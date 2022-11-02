Грузовик смял такси в центре Москвы | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 10:21 Грузовик смял такси в центре Москвы Источник «360»: один человек погиб в результате ДТП на улице 1905 года в Москве

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Смертельная авария случилась утром 2 ноября на улице 1905 года в Москве. Там столкнулись автобус, легковой автомобиль, грузовик и такси. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Все произошло около дома № 15. По предварительным данным, таксист скончался на месте ДТП, а грузовик скрылся.

Известно, что участником аварии был автобус марки MAN. В нем находились восемь пассажиров и водитель, никто из них не пострадал.

По информации собеседника «360», на месте работает скорая помощь. Две полосы в сторону центра перекрыты. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Позже появилась информация о двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram.

«Водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся», — сказано в комментарии ведомства.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте ДТП координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев. Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств случившегося. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.