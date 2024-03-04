Важное 04 марта 2024, 10:57 Похожий на квадрокоптер предмет нашли на дереве в Липецке Губернатор Артамонов: в Липецке обнаружили похожий на БПЛА предмет Unsplash

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Предмет, похожий на беспилотник, заметили на дереве в Липецке. Оперативные службы приступили к изучению аппарата. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Поступила информация, что на ветках дерева на Боевом проезде в Липецке висит предмет, похожий на квадрокоптер», — отметил он.

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Губернатор добавил, что на место ЧП прибыли специалисты, которые обеспечивают безопасность жителей и обследуют подозрительный предмет.

Ранее беспилотник ударил по жилому дому в Санкт-Петербурге. В результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Через некоторое время после взрыва за помощью к медикам также обратился 78-летний мужчина с ушибами мягких тканей и 69-летняя петербурженка, которой врачи диагностировали контузию левого глаза и гематому лица.

По словам местных жителей, они услышали громкий звук рано утром. Очевидица рассказала «360», что много людей в панике выбежали на улицу.