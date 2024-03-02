02 марта 2024, 13:45
Росгвардия подтвердила, что дом в Петербурге, предположительно, повредил БПЛА
Росгвардия: дом в Петербурге, предположительно, повредил беспилотник
Жилой дом на Пискаревском проспекте в Петербурге был поврежден, предположительно, в результате падения беспилотника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
Утром 2 марта в пятиэтажный дом врезался беспилотник, после чего взорвался. На месте происшествия очевидцы обнаружили его осколки.
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В результате ЧП пострадали шесть человек, им оказали медицинскую помощь. С признаками стресса госпитализировали 92-летнюю женщину.
Позднее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент попадания дрона в пятиэтажку. Власти Красногвардейского района подтвердили факт происшествия на Пискаревском проспекте.
Беспилотники
Росгвардия
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