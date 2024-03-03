Происшествия 03 марта 2024, 10:13 Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге У двух пострадавших при взрыве в Петербурге выявили ушибы и контузию

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За помощью медиков после взрыва на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге обратилась еще два пенсионера. Об этом сообщил телеканал «78.ru».

По информации источника, среди пострадавших — 78-летний мужчина, которого отбросило ударной волной, у него обнаружили ушибы мягких тканей. У 69-летней женщины диагностировали контузию левого глаза и гематому лица.

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Сейчас продолжаются работы по восстановлению поврежденного дома и уборке территории.

Взрыв на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел утром в субботу, 2 марта. По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

В Росгвардии отмечали, что дом, предположительно, атаковал беспилотный летательный аппарат. БПЛА спикировал в жилой район, после чего местные жители услышали громкий, похожий на взрыв звук.