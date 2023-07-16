Происшествия 16 июля 2023, 18:44 Похожий на гранату предмет нашли в Новой Москве Shot: предмет, похожий на гранату, нашли на улице Парковой в ТиНАО за детской площадкой РИА «Новости»

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В Новой Москве в поселении Первомайское обнаружили подозрительный предмет, напоминающий боеприпас. Его заметили неподалеку от детской площадки и жилых домов. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным источника, в воскресенье, 16 июля, в садоводческом товариществе «Верховье» на Парковой улице в 20 метрах от жилых зданий в траве за детской площадкой нашли похожий на гранату предмет.

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Очевидцы вызвали представителей экстренных служб. Прибывшие специалисты оцепили территорию, сейчас ждут саперов, чтобы они приступили к исследованию подозрительной находки.

Неделю назад был похожий случай: возле пруда на востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату. Позже кинологи выяснили, что предмет опасности не представляет.

Кроме того, в начале июля женщина наткнулась на предмет, похожий на гранату, в квартире жилого дома на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Раньше в этой квартире проживал ее родственник, которого приговорили к колонии. Спустя какое-то время выяснилось, что граната — муляж.

Ранее мужчина обнаружил боевую гранату на чердаке дома в районе Лефортово на юго-востоке Москвы. На место прибыли все экстренные службы.