Эксклюзив 05 июля 2023, 14:39 Женщина нашла гранату в квартире родственника на юго-западе Москвы Предмет, похожий на гранату, обнаружили в квартире жилого дома на юго-западе Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщина нашла предмет, похожий на гранату, в квартире жилого дома на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По данным источника, до этого в квартире жил ее родственник, которого посадили в тюрьму.

Реклама

Информацию о находке передали в полицию. Позже выяснялось, что это муляж.

Ранее мужчина обнаружил боевую гранату с чекой на чердаке дома на юго-востоке столицы.