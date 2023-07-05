05 июля 2023, 14:39
Женщина нашла гранату в квартире родственника на юго-западе Москвы
Предмет, похожий на гранату, обнаружили в квартире жилого дома на юго-западе Москвы
Женщина нашла предмет, похожий на гранату, в квартире жилого дома на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
По данным источника, до этого в квартире жил ее родственник, которого посадили в тюрьму.
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Информацию о находке передали в полицию. Позже выяснялось, что это муляж.
Ранее мужчина обнаружил боевую гранату с чекой на чердаке дома на юго-востоке столицы.
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