Эксклюзив 07 июля 2023, 20:45 Похожий на гранату предмет нашли на востоке Москвы Источник «360»: возле пруда на востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату РИА «Новости»

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Похожий на гранату предмет нашли около пруда Ивановский отстойник в Восточном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Объект обнаружили около 19:21 по московскому времени в пятницу, 7 июля, в лесном массиве вдали от мест отдыха и скопления людей. Полиция уже прибыла на место.

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Территорию, где лежал предмет, огородили. К пруду должны приехать оперативные службы и саперы. Подробности выясняются. Официально эти данные пока не подтверждали.