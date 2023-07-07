07 июля 2023, 20:45
Похожий на гранату предмет нашли на востоке Москвы
Источник «360»: возле пруда на востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату
Похожий на гранату предмет нашли около пруда Ивановский отстойник в Восточном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Объект обнаружили около 19:21 по московскому времени в пятницу, 7 июля, в лесном массиве вдали от мест отдыха и скопления людей. Полиция уже прибыла на место.
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Территорию, где лежал предмет, огородили. К пруду должны приехать оперативные службы и саперы. Подробности выясняются. Официально эти данные пока не подтверждали.
Москва 2023
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