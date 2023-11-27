Эксклюзив 27 ноября 2023, 11:23 Погибший житель Судака наблюдал за штормом с берега Сестра погибшего во время шторма крымчанина подтвердила информацию о его смерти Телеканал «360»

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Житель Крыма, который погиб во время шторма, перед смертью спустился посмотреть на бушующие волны Черного моря. Об этом «360» рассказала его сестра.

Она подтвердила информацию о его гибели и призналась, что покойный перед смертью наблюдал за буйством стихии в море.

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«Он пошел посмотреть на шторм, и его резко волна захватила и унесла. Там было пять человек, они обошлись незначительными ушибами, а брата не удалось спасти», — отметила она.

По словам женщины, тело ее брата нашли возле пансионата в поселке Морское.

Ранее советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков сообщил, что из-за непогоды в Крыму погиб житель Судака. Он отметил, что в регионе еще никогда не было такого сильного шторма. Он сравнил нынешнюю непогоду с ураганом в Керчи в 2007 году. По словам Крючкова, «шторм века» принес региону глобальные разрушения.

Из-за непогоды без электричества остались около 400 тысяч жителей полуострова. Экстренные службы в срочном порядке устраняют неполадки, возникшие из-за штормовой погоды.