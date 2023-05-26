Происшествия 26 мая 2023, 10:24 Погибший при заходе ДРГ в Белгородскую область умер от выстрела в голову Гладков: погибший при заходе ДРГ умер от выстрела в голову, а не от осколочного ранения РИА «Новости»

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Причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, стал выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В связи с тем, что он не военнослужащий, ему не положены федеральные выплаты, но мы из областного бюджета, как и всем военнослужащим, выплатим три миллиона рублей», — подчеркнул глава региона.

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Гладков добавил, что несовершеннолетней дочери погибшего до достижения ей 21 года будут начислять 50 тысяч рублей ежемесячно.

ДРГ проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. В регионе ввели режим КТО. В ходе контртеррористической операции российские военные блокировали и разгромили диверсантов. По данным Минобороны, в области уничтожили более 70 украинских террористов.