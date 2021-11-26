Погибший на шахте «Листвяжная» спасатель Рылов раньше был горняком

Спасатель Алексей Рылов, который погиб при выполнении служебных обязанностей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, раньше сам работал горняком. Он дружил со всеми своими коллегами, которые также положили жизни, спасая людей. Об этом «360» рассказала его вдова Марина Рылова.

Собеседница рассказала, что ее погибший супруг служил спасателем 18 лет, а до этого он спускался в забой в качестве шахтера. На «Листвяжной» он был первый и последний раз.

«Он просто пошел на работу, он был дежурным. Должен был сутки отработать, вторые сутки отработать как резервный, а потом прийти домой. <…> Он мне только позвонил и сказал: „Я выехал на аварию“», — поделилась Рылова. Она добавила, что между погибшими спасателями была очень тесная дружеская связь. Они по жизни и на работе всегда поддерживали друг друга.

Ранее родственница Рылова Наталья рассказала, что он был отзывчивым человеком, хорошим мужем, замечательным отцом и любящим дедушкой, увлекался строительством, рыбалкой и садоводством.

Взрыв метана прогремел на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром 25 ноября. Во время ЧП погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Командир отряда Александр Заковряшин смог выбраться наверх живым на следующие сутки. Сейчас он находится в больнице с обморожением, обезвоживанием и отравлением продуктами горения. Его жизни ничто не угрожает.