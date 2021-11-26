Родственница погибшего на шахте в Кузсбассе спасателя Рылова рассказала, каким он был человеком

Погибший на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области горноспасатель Алексей Рылов был очень отзывчивым человеком, хорошим мужем, замечательным отцом и любящим дедушкой. Об этом «360» рассказала его родственница Наталья.

«Очень хороший муж, замечательный отец, любящий дедушка и очень отзывчивый человек. И еще внимательный сын», — поделилась собеседница.

По словам Натальи, Рылов увлекался строительством, садоводством, рыбалкой и очень любил собак. У него остались двое детей и трое внуков.

Алексей Рылов был командиром отделения военизированной горноспасательной части. Он погиб в забое вместе с четверыми своими сослуживцами во время поисково-спасательной операции после взрыва метана на шахте в Кемеровской области. Их наградят орденами Мужества посмертно. На вторые сутки после ЧП из шахты самостоятельно вышел спасатель Александр Заковряшин, которого считали погибшим. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в беседе с «360» заявил, что мужчина выжил благодаря навыкам и профессионализму.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» в Кузбассе утром 25 ноября. Во время ЧП погиб 51 человек. Ранения получили более 60 горняков и спасателей. В регионе объявили трехдневный траур.