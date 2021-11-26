Горноспасатель Александр Заковряшин самостоятельно выбрался из шахты «Листвяжная», в которой пробыл целую ночь. Он находится в сознании, но не может вспомнить, как ему удалось выйти из-под завалов. Эксперты заверили, что выжить в таких условиях помогает либо большой опыт работы, либо чудо.

Чудесное спасение в «Листвяжной»

Один из спасателей выжил и смог самостоятельно выбраться из-под завалов в шахте «Листвяжная». Им оказался 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин, пропавший накануне вместе с другими горноспасателями ВГСЧ. Руководство МЧС уже простилось с мужчиной, его также посмертно наградили орденом Мужества.

Врио главы МЧС Александр Чуприян назвал произошедшее чудесным спасением. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев тоже назвал счастливый исход великим чудом, поскольку большинство людей погибли сразу после взрыва, сообщило РИА «Новости».

Заковряшин пробыл целую ночь в шахте с метаном, сейчас он находится в состоянии средней тяжести — и медики оказывают ему помощь. По словам врачей, спасателя поместили в отделение интенсивной терапии, он отравился продуктами горения, у него также обезвоживание и переохлаждение. Выживший находится в сознании, но не может вспомнить, как ему удалось выбраться.

Александр Заковряшин проработал спасателем более 11 лет в должности помощника командира взвода, у него также есть высшее образование по специальности «врач-педиатр». Выживший спасатель женат, у него есть сын, который собирался лететь из Санкт-Петербурга на похороны отца, написал Telegram-канал Shot.

Выжить в шахте

Спасатели тоже окрестили спасение Заковряшина чудом. Бывший заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн рассказал «360», что в таких условиях люди обычно не выживают. Иногда же обстоятельства складываются так, что не весь объем воздуха в шахте заполнен газом и где-то просачивается кислород. Опыт и подготовка Заковряшина могли сыграть не последнюю роль.

Они все работают в кислородных аппаратах, их учат тому, какой газ тяжелее — оксид углерода или, наоборот, метан. Они разбираются, какой из них выше, а какой ниже, а значит, нужно лечь или, наоборот, забраться под потолок. Они знают сложнейшее устройство шахты и должны понимать, как идет поток воздуха, даже если отключена вентиляция Александр Гофштейн.

Шахта может быть заполнена одновременно метаном и углекислым газом, но даже в такой ситуации есть небольшая вероятность на спасение. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук напомнил, что метан легче и поднимается кверху шахты, а оксид углерода, наоборот, стелется понизу.

«Если встать так, что у тебя внизу, в ногах повышенная концентрация [газа], но есть струя, которая несет свежий воздух на уровне головы, там может быть минимальная концентрация оксида углерода и можно дышать», — добавил специалист.

В шахте спасателей может поджидать также затопление. По словам Гофштейна, как только под землей происходит авария, автоматически останавливаются насосы и начинает поступать вода.

«Об этом знают горноспасатели, но нежно устроенный человек и могущественная природа — неравные противники. Чаще всего помогают выжить изворотливость, запас моральных и физических сил или такой чудесный случай», — рассказал Гофштейн.

Схожее мнение выразил и Мохначук. По его словам, спасателю помогли выжить сочетание воли, опыта и умения пользоваться системой выживания в экстремальных условиях, а также знание горного дела и участие в ликвидации аварий.

Взрыв и пожар на шахте «Листвяжная» произошли в четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, более 60 получили различные травмы. Правоохранительные органы завели уголовные дела, которые передадут в центральный аппарат Следственного комитета. В Кемеровской области объявили трехдневный траур.