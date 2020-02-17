Погибший на рынке в Калининграде мужчина оказался чемпионом СССР

Трагически погибший вместе с женой возле рынка в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам. Вадим Янголенко стал первым чемпионом СССР среди красноярцев в возрасте 18 лет.

Как сообщается на сайте Федерации горнолыжного спорта России, Янголенко занимался спортом с семи лет, неоднократно становился победителем и призером юношеских и всесоюзных соревнований.

«Вадим был добрым, отзывчивым, симпатичным человеком и пользовался заслуженным уважением среди товарищей и коллег по горнолыжному спорту», — сообщается на сайте.

Ранее стало известно, что вечером 15 февраля в Калининграде 63-летний Фазиль Бахрамов застрелил из охотничьего карабина «Сайга» семейную пару.

Вадим Янголенко и Дарья Ефимова погибли на месте. Дарья была в положении. Их взрослый сын выжил.

Позже коллеги погибшей Дарьи Ефимовой рассказали о конфликте с убийцей.