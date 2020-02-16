В результате стрельбы в Калининграде погибли три человека. Главное
Очевидцы утверждают, что погибшие не ожидали нападения. Бахрамов выскочил внезапно. Студент БГА попытался помочь пострадавшим.
«Оглядываюсь и вижу — у белой машины женщина сидит на корточках, у нее было ранено колено. Она просила о помощи меня, умоляла. Я хотел подойти и оказать ей первую медицинскую помощь, и когда решил было идти, услышал выстрел за спиной в воздух. И я побежал назад. Услышал еще один выстрел. Оглянулся — женщина возле машины уже была мертва», — говорит юноша.
Позже выяснилось, что женщина была беременна, вынашивала ребенка пятый месяц. Как сообщила «360» подруга погибшей Оксана Малкина, о втором ребенка Дарья мечтала более пяти лет. Спасти ребенка не удалось. Одноклассница жертвы Анна Илимович рассказала, что Ефимова была хозяйкой точки на городском рынке, и торговала фруктами.
Именно ее работа могла стать причиной нападения. Бахрамов тоже работал на рынке, и, по некоторым данным, конфликтовал с убитыми. Следственный возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Основным мотивом пока считается личная неприязнь.
После нападения Фазиль Бахрамов попытался покончить с собой, но был госпитализирован. Он умер в больнице.
Директор Центрального рынка Калининграда Сергей Званок сообщил местным СМИ, что подробностей инцидента не знает.
«Разбираемся, кто-то из предпринимателей, перезвоните лучше завтра, сегодня больше никаких подробностей не будет», — сказал Званок.
Охранник рынка и местные жители сообщили, что у нападавшего тоже была торговая точка. И он долго конфликтовал с убитой парой.
Причем агрессивное поведение демонстрировал неоднократно.
«Тот, который стрелял, псих. Он три года назад уже приходил на рынок с топором», — сообщили очевидцы. Они утверждают, что Бахрамов подкараулил Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, и открыл огонь.
Сын погибшей после инцидента был госпитализирован. Вопреки сообщениям прессы он не был ранен. Сейчас с ним работает психолог, мальчик находится вместе с родственниками.