«Он их преследовал». Коллеги погибшей в Калининграде семьи рассказали о конфликте с убийцей

«У них давно конфликт был. Если в двух словах, они когда-то, года два назад, подрались, Вадим и Фазиль. Суд у них был. Ну они все вроде мирно решили, он там выплатил им. НО полгода назад он подошел к ним и пообещал отомстить. Полгода он их преследовал, следил за ними. А они сами по себе работали жили. Только вставать начали на ноги, квартиру в ипотеку взяли, она забеременела. Только вот жить начали. А Фазиль — у него это… С головой что-то было не в порядке. А этот план он вынашивал два года», — рассказали подруги погибшей пары.

Они добавили, что погибшая Ефимова им как-то жаловалась: мол, задолбал Фазиль, преследует. Но это рынок, тут часто ругаются, поэтому его никто всерьез не воспринимал.

Ефимова была хозяйкой точки на этом же рынке. Она торговала фруктами. Именно ее работа могла стать причиной нападения, предположили подруги.

После расстрела семьи Бахрамов попытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали еще живым, но он умер в больнице.