Погибшего под декорациями в Большом театре артиста проводили аплодисментами

Погибшего под декорациями в театре актера Евгения Кулеша проводили аплодисментами. Гроб с его телом вынесли из Большого театра и положили в катафалк.

Церемония прощания с Кулешом состоялась в одном из корпусов Большого театра. На прощание пришли родные, друзья и коллеги актера — мероприятие было закрытым, о таком формате заранее предупредили в администрации учреждения.

Артиста похоронят на Решетниковском кладбище в Московской области. Все расходы на траурную церемонию оплатили руководители театра, они же решили оказать материальную помощь семье Евгения.

Евгений Кулеш погиб 9 октября во время представления — оперы «Садко». Мужчина не заметил, как одна из сценических декораций начала быстро опускаться, и оказался прямо под ней. Зрители кричали Кулешу, чтобы тот отбежал, но он не услышал из-за шума и получил смертельную травму — перелом черепа. Врачи не успели спасти актера.

Евгений Кулеш проработал в театре почти двадцать лет. После его смерти показ оперы «Садко» в Большом решили отменить.