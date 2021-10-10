Большой театр решил отменить спектакль «Садко» после гибели актера

Показ оперы «Садко» в Большом театре 10 октября отменили. Такое решение приняли из-за гибели актера Евгения Кулеша во время представления накануне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Большой театр принял решение об отмене спектакля „Садко“ 10 октября, в 19:00», — сказано в сообщении.

Пресс-служба принесла извинения зрителям, которые не смогут попасть на представление. Там подчеркнули, что люди могут вернуть деньги за билеты в кассах театра.

Актер Евгений Кулеш погиб во время показа оперы «Садко» вечером 9 октября. Он должен был вынести на сцену стул и отойти вправо или влево, но по какой-то причине сделал шаг назад. В результате он оказался на пути многотонной декорации, которая опускалась с потолка. Кулеш не успел отойти и получил травму головы, скончавшись до приезда медиков.

Зрители сперва не поняли, что произошло, — они решили, что это часть постановки. Однако актеры сразу же начали кричать, чтобы оперу остановили и вызвали скорую. Всех зрителей попросили покинуть свои места и объявили антракт, а спустя полчаса сообщили, что перенесут показ спектакля на другой день.

Прокуратура и Следственный комитет Москвы начали проверку случившегося. Администрация Большого театра оказывает им все возможное содействие.