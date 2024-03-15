Происшествия 15 марта 2024, 22:14 Поджог произошел на избирательном участке в свердловском городе Асбесте РИА «Новости»

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В Асбесте попытались поджечь избирательный участок в школе № 21. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичный Асбест».

По информации канала, неизвестный поджег тамбур с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В здании объявили пожарную тревогу.

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«Имело место задымление, на работу избирательной комиссии оно не повлияло — благодаря оперативной реакции дежурных и правоохранителей», — сообщило издание Ura.ru со ссылкой на избирательную комиссию Свердловской области.

Задымление устранили в кратчайшие сроки, никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

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