Мир 15 марта 2024, 21:34 Захарова рассказала об активизации Запада во время выборов в России Захарова: выборы президента России интересуют весь мир РИА «Новости»

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Страны Запада беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России. Об этом РИА «Новости»заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это беспрецедентная история, с точки зрения какой-то на грани диверсии активизации коллективного Запада», — отметила она.

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По словам дипломата, тема выборов президента стала актуальной не только для России, но и всего мира. Захарова сравнила отношение некоторых стран с «вонючим клопом, который пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески».

Представитель МИД также уточнила, что досрочное голосование прошло в 51 стране. На утро 15 марта за рубежом проголосовали 62 662 россиянина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что усиленные атаки ВСУ на приграничные регионы России связаны с попыткой дестабилизировать обстановку в ходе выборов президента.