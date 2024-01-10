Эксклюзив 10 января 2024, 23:27 Подруга пропавшей в Турции россиянки обратилась к туристам за помощью Подруга пропавшей в Турции Надежды Ярыгиной из Кирова попросила о помощи

Читать 360tv в

Подруга пропавшей в Турции россиянки Надежды Ярыгиной обратилась к общественности за помощью в поисках. Женщина пошла в горы 4 января и больше не выходила на связь.

Евгения рассказала, что ее 40-летняя подруга поехала в Турцию на новогодние каникулы. Из России она вылетела 31 декабря, путевка была в отель в районе города Кемер. До 4 января Надежда общалась с подругой и родственниками, а потом связь оборвалась. Известно, что туристка пошла в поход в горы, она очень любила пешие прогулки, и по словам подруги, была выносливой и достаточно спортивной.

Надежда Ярыгина / Телеканал «360»

После этого россиянка перестала выходить на связь. Родственники Надежды обратились в российскую полицию и связались с посольством в Турции. При вскрытии номера отеля оказалось, что все вещи Надежды на месте, кроме телефона. Но определить по нему местоположение туристки не представляется возможным, отметила Евгения.

Россиянка в видеообращении попросила туристов, кто отдыхает в Кемере и его окрестностях, сообщить, если вдруг видели Надежду или имеют о ней информацию. Евгения сообщила, что турецкая полиция ищет пропавшую россиянку, но информации поступает мало. Она призвала правоохранителей искать не только на территории отеля, но и в горах, где с Надеждой мог произойти несчастный случай.