10 января 2024, 13:30
Россия направила Турции запрос из-за пропажи туристки в Кемере
Генконсульство РФ направило Турции запрос из-за пропажи россиянки в Кемере
Полиция Кемера расследует пропажу российской туристки. Ситуация находится на контроле дипломатов, сообщили РИА «Новости» в Генеральном консульстве РФ в Анталье.
По данным диппредставительства, россиянка 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января не явилась на рейс Москву.
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«Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась», — рассказали в дипмиссии.
Генеральное консульство России в Анталье установило контакт с турецкими правоохранителями и турфирмой, по линии которой женщина прибыла на отдых. Турецкой стороне направили официальный запрос.
«Полицией города Кемер проводится расследование», — добавили в дипмиссии.
В отеле, где отдыхала путешественница, ситуацию комментировать отказались.
По данным Telegram-канала Baza, в гостиничном номере россиянки остались ее личные вещи и паспорт. На месте также лежало много лекарственных препаратов. Родители женщины обратились в российские правоохранительные органы.
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