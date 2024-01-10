Происшествия 10 января 2024, 00:30 Российская туристка пропала в Турции Российская туристка пропала в Турции 4 января РИА «Новости»

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Туристка из российского города Кирова пропала в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале сказано, что 40-летняя путешественница 4 января вышла из своего номера в гостинице и пропала. В страну она прилетела 31 декабря. По словам сотрудников отеля, женщина отправилась в горы. В понедельник, 8 января, ее ждали в российской столице, однако в назначенный срок она не прилетела.

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Работники гостиницы осмотрели ее номер накануне. В комнате остались личные вещи и паспорт туристки. Также на месте лежало много лекарственных препаратов.

На данный момент турецкие полицейские ищут женщину. Родители путешественницы также обратились в российские правоохранительные органы.

Ранее многодетная туристка из Петербурга пропала в Египте во время группового дайвинг-сафари. По версии спасателей, женщина могла слишком глубоко погрузиться и потерять ориентацию.