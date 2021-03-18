Подросток, испортивший памятник Гагарину в Оренбурге, попал на видео

Подросток вооружился молотком и разбил гранитную плиту на основании памятника Юрию Гагарину в Оренбурге. Полиция нашла юношу и его друзей, которые находились неподалеку.

Как сообщили в местной полиции, памятник повредили 15 марта.

«Сотрудниками полиции установлен оренбуржец, который повредил основание памятника Гагарину в областном центре. <…> В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую беседу», — рассказали в МВД.

Разбившему памятник вандалу 14 лет. После проверки полицейские решат, что с ним делать.

Вечером 16 марта в Заинске дотла сгорел памятник Воину-освободителю из огнеупорных материалов. Его установили в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оказалось, что это был поджог: камера видеонаблюдения сняла трех школьников, которые это натворили. Сначала они подожгли венок. Огонь перекинулся на монумент.

После этого случая завели уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений».