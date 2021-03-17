Сожженный детьми военный памятник называли огнеупорным. Ошибку могли допустить при установке

Очередной случай вандализма произошел в России. На этот раз отличились школьники из Заинска в Татарстане. Они сожгли памятник воину-освободителю, который должен был быть огнеупорным. Эксперт по пожарной безопасности объяснил «360», что это могло произойти из-за несоблюдения требований безопасности при установке памятника.

Жгли ветки на Вечном огне

Вечером 16 марта прохожие заметили, как четверо подростков жгли ветки у памятника Воину-освободителю на Вечном огне в Заинске. На опубликованных кадрах видно, как дети подожгли венок, который находился рядом. После этого огонь перекинулся на монумент.

Пожарные потушили огонь, но памятник к этому времени успел полностью сгореть. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан, поджегших памятник детей удалось найти. Это три девочки и мальчик. Старшему ребенку из этой компании 11 лет, младшему — девять. На их мам и пап составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Из-за повреждения памятника возбудили уголовное дело. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора Заинска Алексей Сизов.

«Прокуратурой города проверяется законность и обоснованность исполнения муниципального контракта по установке этого памятника. Проверяется исполнение законов при его изготовлении подрядчиком на предмет соблюдения технологических правил и материалов, которые были использованы при его изготовлении», — подчеркнул Сизов.

За нарушение по этой статье можно получить до пяти лет лишения свободы.

Установка памятника

Памятник Воину-освободителю установили 5 мая 2020 года в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На сайте Заинского района появилась информация, что шестиметровый монумент изготовили из огнеупорного материала — полимера.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, изначально за изготовление и установку памятника предлагали 2,5 миллиона рублей. Однако окончательная цена контракта составила 1,65 миллиона рублей.

Тендер выиграл бизнесмен из Зеленодольска Евгений Козлов. Заказчик должен был назначить уполномоченного, который бы следил за выполнением работ и проверял материалы, которые должны быть использованы по условиям контракта.

В техническом задании на выполнение работ говорится, что для создания памятника использованы смола, гипс, стекловолокно, металлоконструкции и другие материалы. Согласно документации, памятник должны были покрасить «под бронзу».

Почему огнеупорный памятник сгорел

Как сообщило ИА «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МВД по Республике Татарстан, следователи 17 марта начали проверку в компании «Полимер-эстетик», которая сделала памятник.

«Все было исполнено согласно государственному контракту и принято технадзором», — заявили агентству представители фирмы.

Они подчеркнули, что при долгом воздействии высоких температур даже огнеупорный материал может загореться. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в разговоре с «360», напротив, высказал мнение, что огнеупорный материал не может сгореть.

Есть понятие предел огнестойкости, он конечный. Бывает 15 минут, бывает 30 минут, 45 минут, 60 минут, 120 и 180 минут максимально. Предел огнестойкости значит, что при воздействии высоких температур — а при пожаре температуры достаточно высокие — этот материал сохраняет свои свойства по неразрушению, но это только при постоянном температурном воздействии Константин Кузнецов.

По его словам, представленные в техническом задании материалы частично горючие, частично не горючие.

«Как он был сделан, надо смотреть не материалы, а проект. В этом проекте есть понятие „степень огнестойкости конструкции“. Надо понимать, каким образом горючие, сгораемые части памятника были защищены. Здесь вопрос в том, были ли нарушены требования пожарной безопасности при установке этого памятника или нет. А требования пожарной безопасности — они к любым конструкциям применяются», — отметил Кузнецов.

По его мнению, надо узнать, проходил ли проект согласования в надзорных ведомствах и «насколько он был выполнен в соответствии с тем проектом, который был предусмотрен».

«Основная причина всех проблем — это то, что, даже если проект хорош, при возведении не соблюдается он. Делается попроще, подешевле. Выигрывают открытый конкурс на создание памятника с заведомо низкой ценой. Понятно, что выполнить по проекту не могут. Поэтому начинают жульничать», — резюмировал собеседник «360».