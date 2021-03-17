Уголовное дело завели после загорания памятника воину-освободителю в Татарстане

В Татарстане сгорел памятник воину-освободителю. После этого происшествия завели уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.

«В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России“», — приводит агентство слова Галиева.

Максимальное наказание за преступление по этой статье — пять лет лишения свободы. Расследование взяла под контроль прокуратура Заинска, где произошло ЧП.

Памятник воину-освободителю сгорел дотла в Заинске накануне вечером. Его установили в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был сделан из огнеупорных полимеров. СМИ сообщили, что незадолго до пожара камера наружного видеонаблюдения сняла около памятника группу молодых людей.