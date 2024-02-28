Происшествия 28 февраля 2024, 21:58 Подросток пропал в Екатеринбурге более двух суток назад В Екатеринбурге подросток вышел из дома и не вернулся, его ищут вторые сутки РИА «Новости»

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В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, еще ищут уже вторые сутки. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

«27 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем районе», — уточнили на сайте отряда.

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Мальчик пропал в Верх-Исетском районе города. По внешним приметам — ребенок ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами.

На момент пропажи был одет в черные джинсы, черные ботинки, белую кофту и красно-черную куртку.

Ранее полицейские нашли пропавшую 15-летнюю школьницу в Подмосковье. Девочку искали с 19 февраля, когда ушла из дома в салон красоты и больше не вернулась.

До этого следователи сообщили, что под Псковом обнаружили тело пропавшей почти два месяца назад девочки. Ребенка искали с начала 2024 года.