Криминал 25 февраля 2024, 20:41 Тело пропавшей почти два месяца назад девочки нашли в Псковской области СК: под Псковом нашли тело девочки, пропавшей почти два месяца назад Pxhere

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Пропавшую почти два месяца назад 11-летнюю школьницу нашли мертвой в Псковской области. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета России.

«Патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело», — передали в СК.

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Девочка из деревни Полоное пропала в начале января 2024 года. Следователи до сих пор не выяснили обстоятельства ее исчезновения. Специалисты продолжают расследование дела. Для установления точной причины гибели ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По поручению председателя Следкома России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском через две недели после исчезновения. В последний раз ребенка видели рядом с магазином у села Толмачево.