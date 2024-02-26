26 февраля 2024, 08:41
Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли в Подмосковье
Пропавшую в Новосибирске неделю назад девочку нашли живой в Подмосковье
Пропавшую 15-летнюю школьницу 19 февраля в Новосибирске нашли в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС.
«Сейчас решается вопрос о доставлении и передаче девочки законным представителям», — подчеркнули правоохранители.
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Об исчезновении несовершеннолетней стало известно 19 февраля. Девочка жила вместе с родителями в Заельцовском районе. Она ушла из дома в салон красоты и не вернулась. 21 февраля по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.
Ранее тело пропавшей почти два месяца назад девочки нашли в Псковской области.
Уголовное дело
Дети
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