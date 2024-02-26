Происшествия 26 февраля 2024, 08:41 Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли в Подмосковье Пропавшую в Новосибирске неделю назад девочку нашли живой в Подмосковье РИА «Новости»

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Пропавшую 15-летнюю школьницу 19 февраля в Новосибирске нашли в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас решается вопрос о доставлении и передаче девочки законным представителям», — подчеркнули правоохранители.

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Об исчезновении несовершеннолетней стало известно 19 февраля. Девочка жила вместе с родителями в Заельцовском районе. Она ушла из дома в салон красоты и не вернулась. 21 февраля по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.

Ранее тело пропавшей почти два месяца назад девочки нашли в Псковской области.