Происшествия 19 марта 2024, 10:38 Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе снова зазвучала сирена, оповещающая о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — указал он.

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Губернатор призвал горожан укрыться в помещениях без окон. Для этого подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая. Гладков напомнил, что при нахождении на улице нужно спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Утром во вторник, 19 марта, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины под Белгородом. Атаку пресекли около 08:45 по московскому времени.

Еще один дрон украинских боевиков перехватили ночью в Воронежской области. Для атаки ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.