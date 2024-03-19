19 марта 2024, 10:38
Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе снова зазвучала сирена, оповещающая о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — указал он.
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Губернатор призвал горожан укрыться в помещениях без окон. Для этого подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая. Гладков напомнил, что при нахождении на улице нужно спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Утром во вторник, 19 марта, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины под Белгородом. Атаку пресекли около 08:45 по московскому времени.
Еще один дрон украинских боевиков перехватили ночью в Воронежской области. Для атаки ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.
Ракеты
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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