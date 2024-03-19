Происшествия 19 марта 2024, 11:04 ПВО уничтожила 9 реактивных снарядов над Белгородской областью Минобороны: ПВО уничтожила 9 снарядов из РСЗО Vampire над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью девять реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 19 марта около 10:30 по московскому времени ВСУ предприняли очередную попытку нанести террористический удар по объектам на российской территории. Для этого противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

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«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — указали в Минобороны.

Утром 19 марта жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.