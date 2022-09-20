Хулиганы подожгли петарду у храма в Видном | 360°

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20 сентября 2022, 12:57

Хулиганы подожгли петарду у храма в Видном

Парни в Видном поджигали петарды и пародировали выходку блогера Литвина

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Парни поджигали петарды и бросали их в сторону храма в Видном. О хулиганской выходке стало известно из соцсетей.

Компания поздно вечером пришла к храму Александра Невского на проспекте Ленинского Комсомола. Парни веселились, потом один из них поджег петарду и бросил в сторону здания. Она приземлилась на газон. При этом они пародировали блогера Михаила Литвина, который в 2020 году сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.

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«Не туда», — крикнул друг.

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Пользователи соцсетей предположили, что скоро появятся их публичные извинения. Некоторые предложили наказать парней.

За такие выходки блогеров привлекают к ответственности за оскорбление чувств верующих. Например, против Руслана Бобиева и его девушки завели дело по этой статье. Их приговорили к десяти месяцам в исправительной колонии. Прокуратура также заинтересовалась клипом Моргенштерна (включен в реестр физлиц-иноагентов) и DJ Smash «Новая волна». Они нарядились в папу римского и католического священника.

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