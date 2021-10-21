Адвокат назвал возможное наказание для блогера Бобиева за оскорбление чувств верующих

Наказание по статье об оскорблении чувств верующих для блогера Руслана Бобиева и его девушки за фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного может составить до одного года лишения свободы. Об этом «360» сообщил адвокат Дмитрий Панфилов.

Блогер и его девушка могут отделаться и штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

«Это все будет на усмотрение судьи, которая будет смотреть все составляющие этого уголовного дела, характеризующие данную личность, смягчающие и отягчающие обстоятельства», — сказал адвокат.

Раскаяние может очень сильно помочь Бобиеву и его подруге, чтобы наказание для них было максимально мягким, отметил Панфилов.

Уголовное дело в отношении блогера из Таджикистана и его подруги Анастасии Чистовой Тверской суд Москвы рассмотрит 28 октября.

Скандальную фотографию Бобиев выложил в своем Instagram в конце сентября. Его подруга на снимке имитировала минет в куртке с надписью «Полиция». Блогер вскоре извинился. Обоих арестовали на 10 суток и выписали штраф на пять тысяч рублей. А блогера, который является гражданином Таджикистана, решили выдворить из страны.