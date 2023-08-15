Эксклюзив 15 августа 2023, 14:52 Подростка ранило ножом после взрыва на АЗС в Махачкале После взрыва на АЗС в Махачкале 15-летнего подростка ранило отлетевшим ножом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отскочивший из-за взрывной волны после ЧП на автозаправочной станции в Махачкале нож попал в руку подростку. Об этом «360» сообщила его мать Нарима.

По ее словам, 15-летний сын всегда помогал при работах в магазине. Вечером 14 августа в момент взрыва он находился за прилавком.

Реклама

«После взрыва ему в руку нож отскочил. Потом только искать начали друг друга, было темно. С сыном сейчас нормально все, сразу сделали укол от столбняка. Повезло. В момент взрыва думали, что здание вообще рухнет», — отметила женщина.

Магазин располагается всего в 200 метрах от эпицентра взрыва. Он прогремел вечером 14 августа. По последней информации, жертвами стали 35 человек, свыше 100 получили ранения.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова также сообщала, что при взрыве ранения получили 16 детей, состояние двух несовершеннолетних оценили как критическое.