Происшествия 15 августа 2023, 14:09 Состояние двух пострадавших при взрыве детей в Махачкале назвали критическим Омбудсмен Львова-Белова: состояние 2 детей после взрыва в Махачкале критическое РИА «Новости»

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Власти Дагестана рассмотрят вопрос о перевозке двух пострадавших при взрыве в Махачкале детей в федеральные медицинские центры. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

По ее словам, дети находятся в критическом состоянии.

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«Сейчас проводится консилиум, решается вопрос о вероятной транспортировке в федеральные медицинские центры двух детей в критическом состоянии», — написала она.

Львова-Белова отметила, что всего пострадали 16 детей, все они на стационарном лечении. Девять из них — в состоянии средней степени тяжести.

«При необходимости окажем дополнительную поддержку, я оперативно связалась с уполномоченным по правам ребенка в Дагестане Мариной Ежовой. Выражаю соболезнования семьям пострадавших и погибших. Нам важно быть вместе, это большая трагедия», — добавила омбудсмен.

Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. Согласно последней информации, в результате ЧП погибли 35 человек и еще более 100 получили ранения.