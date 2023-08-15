15 августа 2023, 13:07
Власти объявили об 11 тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале
Пресс-служба главы Дагестана: 11 из 65 раненых при взрыве — в тяжелом состоянии
Медицинскую помощь после прогремевшего на АЗС в Махачкале взрыва оказали 65 пострадавшим. Из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила в Telegram-канале администрация главы Дагестана Сергея Меликова.
Пресс-служба уточнила актуальные на 12:00 данные о жертвах. Погибли 35 человек. Госпитализировали 65 пострадавших, из которых 11 человек находятся в тяжелом состоянии. В больницах достаточно коек, медикаментов и препаратов крови для лечения.
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Власти запустили горячую линию, на которой можно узнать о пострадавших и мерах поддержки. МЧС России отправило в Махачкалу спецборт Ил-76 со специальным оборудованием и специалистами, которые организуют транспортировку пострадавших в больницы Москвы. Спасатели продолжили разбирать завалы в поисках пострадавших, а волонтеры молодежной организации — подвозить им воду.
«Известия» показали момент взрыва. Владелец АЗС, которая вечером 14 августа взорвалась на выезде из Махачкалы, оказался ранее судим за незаконное предпринимательство. Он без разрешения торговал сжиженным газом.
Дагестан
Медицина
Взрыв в Махачкале 14 августа
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