Происшествия 15 августа 2023, 13:07 Власти объявили об 11 тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале Пресс-служба главы Дагестана: 11 из 65 раненых при взрыве — в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Медицинскую помощь после прогремевшего на АЗС в Махачкале взрыва оказали 65 пострадавшим. Из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила в Telegram-канале администрация главы Дагестана Сергея Меликова.

Пресс-служба уточнила актуальные на 12:00 данные о жертвах. Погибли 35 человек. Госпитализировали 65 пострадавших, из которых 11 человек находятся в тяжелом состоянии. В больницах достаточно коек, медикаментов и препаратов крови для лечения.

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Власти запустили горячую линию, на которой можно узнать о пострадавших и мерах поддержки. МЧС России отправило в Махачкалу спецборт Ил-76 со специальным оборудованием и специалистами, которые организуют транспортировку пострадавших в больницы Москвы. Спасатели продолжили разбирать завалы в поисках пострадавших, а волонтеры молодежной организации — подвозить им воду.

«Известия» показали момент взрыва. Владелец АЗС, которая вечером 14 августа взорвалась на выезде из Махачкалы, оказался ранее судим за незаконное предпринимательство. Он без разрешения торговал сжиженным газом.