Подробности гибели футболиста Шишмарева рассказали в Калининградской областной федерации футбола

Вратарь футбольного клуба «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев, погибший после травмы на матче, не был женат, у него осталась только мать, которая тяжело болеет. Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов сообщил «360», что сейчас они собирают средства на похороны.

Шишмарев умер после травмы, полученной во время матча против «Балтики-М». Он столкнулся с другим игроком. Врачи пытались оказать ему помощь, но голкипер «Красной Звезды» скончался в машине скорой.

«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — рассказал Кандалов.

Врачи поначалу думали, что спортсмен получил ушиб, и работали в обычном режиме. Но когда заметили, что футболист теряет сознание, его решили госпитализировать. Когда игрока заносили в машину скорой, он потерял сознание и перестал дышать.

«Его стали в машине откачивать, массаж сердца стали делать. Но, к сожалению, не смогли спасти», — сказал виц-президент КОФФ.

Точную причину смерти Кандалов не знает, потому что отсутствовал в городе. По предварительной версии, Шишмарев мог задохнуться из-за запавшего языка, но, насколько известно Кандалову, врачи вытащили язык.

«Похороны будем сами организовывать. Парень молодой, он не женат был. У него отец умер, отчим умер. Мама, по моей информации, болеет. Мы сейчас собираем деньги от федерации футбола местной, клуба „Балтика“, таких же любительских команд, которые у нас играют в спаррингах», — сообщил Кандалов.

Похоронами начнут заниматься после того, как завершится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти.

Кандалов не был лично знаком с Шишмаревым, но, по его словам, все отзывались о нем как о хорошем парне. Он играл в «Красной Звезде» около пяти лет.