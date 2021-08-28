facebook_pixel
    28 августа 2021, 23:29

    Футболист в Калининграде скончался после столкновения во время матча

    Ирэна Вороник

    Вратарь «Красной Звезды» из Советска Александр Шишмарев умер после травмы, которую он получил во время очередного матча. Как сообщил ТАСС, такую информацию распространили в Калининградской областной федерации футбола.

    Футболист в Калининграде скончался после столкновения во время матча

    Шишмарев был вратарем. Во время игры с калининградской «Балтикой-М» он столкнулся с другим футболистом. Врачи сразу же стали оказывать ему помощь, однако спасти спортсмена не удалось. Александр Шишмарев умер.

    «Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении федерации.

    Многочисленные фанаты по всему миру скорбят после смерти прославленного футболиста Герда Мюллера. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Мюллер много раз выступал в составе сборной Германии и был в составе известного немецкого клуба «Бавария».