Футболист в Калининграде скончался после столкновения во время матча

Вратарь «Красной Звезды» из Советска Александр Шишмарев умер после травмы, которую он получил во время очередного матча. Как сообщил ТАСС, такую информацию распространили в Калининградской областной федерации футбола.

Шишмарев был вратарем. Во время игры с калининградской «Балтикой-М» он столкнулся с другим футболистом. Врачи сразу же стали оказывать ему помощь, однако спасти спортсмена не удалось. Александр Шишмарев умер.

«Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении федерации.

Многочисленные фанаты по всему миру скорбят после смерти прославленного футболиста Герда Мюллера. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Мюллер много раз выступал в составе сборной Германии и был в составе известного немецкого клуба «Бавария».