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    29 августа 2021, 00:46

    Стала известна предварительная причина смерти футболиста Шишмарева после травмы на поле

    Ирэна Вороник

    Вратарь «Красной Звезды» из Советска Александр Шишмарев, по предварительной версии, задохнулся после травмы во время матча из-за запавшего языка. Об этом ТАСС сообщил президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис.

    Стала известна предварительная причина смерти футболиста Шишмарева после травмы на поле

    «Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — сообщил Гвардис.

    Трагедия случилась после травмы во время матча. Вратарь Александр Шишмарев на игре столкнулся с другим спортсменом. В тот момент «Красная звезда» соревновалась с калининградской командой «Балтики-М» в товарищеском матче среди любителей.

    Медики сразу же стали оказывать помощь пострадавшему вратарю в полном объеме. Но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Футболист скончался. Федерация футбола уже выразила свои соболезнования всем родным и близким игрока.