Стала известна предварительная причина смерти футболиста Шишмарева после травмы на поле

Вратарь «Красной Звезды» из Советска Александр Шишмарев, по предварительной версии, задохнулся после травмы во время матча из-за запавшего языка. Об этом ТАСС сообщил президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис.

«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — сообщил Гвардис.

Трагедия случилась после травмы во время матча. Вратарь Александр Шишмарев на игре столкнулся с другим спортсменом. В тот момент «Красная звезда» соревновалась с калининградской командой «Балтики-М» в товарищеском матче среди любителей.

Медики сразу же стали оказывать помощь пострадавшему вратарю в полном объеме. Но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Футболист скончался. Федерация футбола уже выразила свои соболезнования всем родным и близким игрока.