Подозрительный пакет у метро «Минская» в Киеве уничтожили направленным взрывом

После сообщения о заминировании площади у станции метро «Минская» в Киеве полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Взрывчатка находилась на рынке «Минский». По словам Кличко, сообщения о минировании поступили около 12:00 от анонима. Неизвестный рассказал о взрывчатках на двух автокиосках. Мэр отметил, что взрывотехники и полицейские нашли опасные предметы и обезвредили их. Всех людей вокруг эвакуировали.

Взрывчатка оказалась закреплена между легковым автомобилем и автокиоском. При этом в отделе коммуникации полиции Киева агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что правоохранители проверяют информацию о минировании площади возле станции метро «Минская».

«Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу», — отметили в полиции Киева.

На Украине, в городе Луцке, мужчина захватил автобус с пассажирами, среди которых есть женщины и дети. Сейчас злоумышленник связывается с журналистами и выдвигает свои требования.